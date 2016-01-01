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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ

Поставка оптом и в розницу в кратчайшие сроки по всей России

Планкен скошенный из лиственницы

Планкен скошенный из лиственницы

от 500 руб/м2

Планкен прямой из лиственницы

Планкен прямой из лиственницы

от 500 руб/м2

Вагонка штиль из лиственницы

Вагонка штиль из лиственницы

от 480 руб/м2
Акция!

Фальшбалки из лиственницы

Фальшбалки из лиственницы

от 400 руб.м/п

Террасная доска из лиственницы

Террасная доска из лиственницы

от 700 руб/м2

Палубная доска из лиственницы

Палубная доска из лиственницы

от 700 руб/м2

Вагонка штиль из ангарской сосны

Вагонка штиль из ангарской сосны

от 850 руб/м2

Паркетная доска из лиственницы

Паркетная доска из лиственницы

от 850 руб/м2

Крепеж и масла для лиственницы

Крепеж и масла для лиственницы

от 12 руб/шт.

Покраска террас и настилов маслом Gnature

Покраска террас и настилов маслом Gnature

от 250 руб/м2

Покраска фасадов фасадным маслом G NATURE

Покраска фасадов фасадным маслом G NATURE

от 250 руб/м2

Монтаж и укладка пиломатериалов

Монтаж и укладка пиломатериалов

от 250 руб/м2

ПРЕИМУЩЕСТВА ДРЕВЕСНИНЫ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

prochnaya Главная

ПРОЧНАЯ

Конструкции из нее выдерживают значительные нагрузки, сохраняя свою целостность

dolgovechnaya Главная

ДОЛГОВЕЧНАЯ

Известны построенные из лиственницы здания, простоявшие более семисот лет

krasivaya Главная

КРАСИВАЯ

Красновато-золотистый оттенок и своеобразная текстура придают древесине особую привлекательность

ustoychivaya Главная

УСТОЙЧИВАЯ

Конструкции из нее выдерживают значительные нагрузки, сохраняя свою целостность

otnositelnaya Главная

ОТНОСИТЕЛЬНО ОГНЕСТОЙКАЯ

Известны построенные из лиственницы здания, простоявшие более семисот лет

nizkaya Главная

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ

Что обеспечивает комфорт жилища в любое время года

ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

DLYA-VNESHNEY-OTDELKI Главная

ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

DLYA-VNUTRENNEY-OTDELKI Главная

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

DLYA-IZGOTOVLENIYA-LESTNITS Главная

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ

DLYA-NAPOL`NYIH-POKRYITIY Главная

ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

DLYA-OFORMLENIYA-VANNYIH-KOMNAT Главная

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВАННЫХ КОМНАТ, САНУЗЛОВ, САУН И БАССЕЙНОВ

DLYA-BESEDOK-SKAMEEK Главная

ДЛЯ БЕСЕДОК, СКАМЕЕК

Компания Лиственница Москва – многопрофильная организация, которая
занимается производством пиломатериалов и строганной продукции различного профиля. За время своей деятельности компания получила репутацию ответственного производителя, способного обеспечить качественной продукцией в любом объёме.
Лиственница Москва – бренд, известный в столице и области, благодаря разнообразию ассортимента и его качеству.  Миссия работы компании заключается в том, чтобы непрерывно расширять перечень продукции и возможности производства, а также укреплять партнёрские связи.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Лиственница Москва выпускает разнообразный перечень продукции, который способен удовлетворить интересы физических и юридических лиц при строительстве объектов различного масштаба.
В ассортимент компании входят:
1.  Радиальные и тангенциальные пиломатериалы;
2. Погонажные изделия;
3. Напольные покрытия;
4. Покрытия для террас — террасная и палубная доски.
Производство ведётся из древесины высокого качества преимущественно хвойных пород. Сибирская сосна и лиственница получили наибольшую популярность у потребителей, благодаря своим функциональным и эстетическим свойствам.
Продукция компании строго соответствует стандартам ГОСТа
26002-83 и 8486-86, предъявляемых к данному виду изделий. А также компания ориентируется на
дополнительные Технические Условия, созданные для повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках.
При изготовлении продукции компания строго следует принятым стандартам и использует проверенные технологии и методики.
Ценовая политика Лиственница Москва состоит в предоставлении товаров по рыночным ценам. Мы убеждены, что стоимость продукции должна быть обоснованной и доступной.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ:

Приоритетное направление развития компании — установление долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Для этого мы трудимся над качеством сервиса и обслуживания:
1. Реализация продукции в розницу и на оптовых условиях;
2. Быстрая доставка в день заказа по Москве и Московской области;
3. Наличие собственной логистической системы, обеспечивающей бесперебойное наличие всего товара, представленного в каталоге;
4. Наличие дополнительных услуг по монтажу и покраске и брашированию конструкций из производимой продукции.

Компания Лиственница Москваведущий изготовитель пиломатериалов и погонажных изделий, в качестве которых Вы можете убедиться самостоятельно. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы и помогут сделать выбор!

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