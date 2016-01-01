Конструкции из нее выдерживают значительные нагрузки, сохраняя свою целостность
Известны построенные из лиственницы здания, простоявшие более семисот лет
Красновато-золотистый оттенок и своеобразная текстура придают древесине особую привлекательность
Конструкции из нее выдерживают значительные нагрузки, сохраняя свою целостность
Известны построенные из лиственницы здания, простоявшие более семисот лет
Что обеспечивает комфорт жилища в любое время года
Компания Лиственница Москва – многопрофильная организация, которая
занимается производством пиломатериалов и строганной продукции различного профиля. За время своей деятельности компания получила репутацию ответственного производителя, способного обеспечить качественной продукцией в любом объёме.
Лиственница Москва – бренд, известный в столице и области, благодаря разнообразию ассортимента и его качеству. Миссия работы компании заключается в том, чтобы непрерывно расширять перечень продукции и возможности производства, а также укреплять партнёрские связи.
Лиственница Москва выпускает разнообразный перечень продукции, который способен удовлетворить интересы физических и юридических лиц при строительстве объектов различного масштаба.
В ассортимент компании входят:
1. Радиальные и тангенциальные пиломатериалы;
2. Погонажные изделия;
3. Напольные покрытия;
4. Покрытия для террас — террасная и палубная доски.
Производство ведётся из древесины высокого качества преимущественно хвойных пород. Сибирская сосна и лиственница получили наибольшую популярность у потребителей, благодаря своим функциональным и эстетическим свойствам.
Продукция компании строго соответствует стандартам ГОСТа
26002-83 и 8486-86, предъявляемых к данному виду изделий. А также компания ориентируется на
дополнительные Технические Условия, созданные для повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках.
При изготовлении продукции компания строго следует принятым стандартам и использует проверенные технологии и методики.
Ценовая политика Лиственница Москва состоит в предоставлении товаров по рыночным ценам. Мы убеждены, что стоимость продукции должна быть обоснованной и доступной.
Приоритетное направление развития компании — установление долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Для этого мы трудимся над качеством сервиса и обслуживания:
1. Реализация продукции в розницу и на оптовых условиях;
2. Быстрая доставка в день заказа по Москве и Московской области;
3. Наличие собственной логистической системы, обеспечивающей бесперебойное наличие всего товара, представленного в каталоге;
4. Наличие дополнительных услуг по монтажу и покраске и брашированию конструкций из производимой продукции.
Компания Лиственница Москва — ведущий изготовитель пиломатериалов и погонажных изделий, в качестве которых Вы можете убедиться самостоятельно. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы и помогут сделать выбор!