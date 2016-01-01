Компания Лиственница Москва – многопрофильная организация, которая

занимается производством пиломатериалов и строганной продукции различного профиля. За время своей деятельности компания получила репутацию ответственного производителя, способного обеспечить качественной продукцией в любом объёме.

Лиственница Москва – бренд, известный в столице и области, благодаря разнообразию ассортимента и его качеству. Миссия работы компании заключается в том, чтобы непрерывно расширять перечень продукции и возможности производства, а также укреплять партнёрские связи.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Лиственница Москва выпускает разнообразный перечень продукции, который способен удовлетворить интересы физических и юридических лиц при строительстве объектов различного масштаба.

В ассортимент компании входят:

1. Радиальные и тангенциальные пиломатериалы;

2. Погонажные изделия;

3. Напольные покрытия;

4. Покрытия для террас — террасная и палубная доски.

Производство ведётся из древесины высокого качества преимущественно хвойных пород. Сибирская сосна и лиственница получили наибольшую популярность у потребителей, благодаря своим функциональным и эстетическим свойствам.

Продукция компании строго соответствует стандартам ГОСТа

26002-83 и 8486-86, предъявляемых к данному виду изделий. А также компания ориентируется на

дополнительные Технические Условия, созданные для повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках.

При изготовлении продукции компания строго следует принятым стандартам и использует проверенные технологии и методики.

Ценовая политика Лиственница Москва состоит в предоставлении товаров по рыночным ценам. Мы убеждены, что стоимость продукции должна быть обоснованной и доступной.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ:

Приоритетное направление развития компании — установление долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Для этого мы трудимся над качеством сервиса и обслуживания:

1. Реализация продукции в розницу и на оптовых условиях;

2. Быстрая доставка в день заказа по Москве и Московской области;

3. Наличие собственной логистической системы, обеспечивающей бесперебойное наличие всего товара, представленного в каталоге;

4. Наличие дополнительных услуг по монтажу и покраске и брашированию конструкций из производимой продукции.

Компания Лиственница Москва — ведущий изготовитель пиломатериалов и погонажных изделий, в качестве которых Вы можете убедиться самостоятельно. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы и помогут сделать выбор!